Иркутск по-прежнему лидирует по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 45 заболевших. Кроме того, новые вспышки коронавируса выявлены в Черемхово и Свирске, свидетельствует карта распространения коронавируса в области, опубликованная на сайте регправительства.

Из 254 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 45 (всего 12 330)

в Братске – 29 (всего 1 706),

в Черемхово – 29 (всего 391),

в Ангарске – 23 (всего 2 811),

в Свирске – 17 (всего 185).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 330, Ангарск – 2 811, Иркутский район – 1 837, Усть-Кут – 1 738, Братск – 1 706.

По состоянию на 15 ноября в Иркутской области с начала эпидемии выявлено более 28,3 тысяч человек.