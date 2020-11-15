Иркутск по-прежнему лидирует по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 45 заболевших. Кроме того, новые вспышки коронавируса выявлены в Черемхово и Свирске, свидетельствует карта распространения коронавируса в области, опубликованная на сайте регправительства.
Из 254 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 45 (всего 12 330)
- в Братске – 29 (всего 1 706),
- в Черемхово – 29 (всего 391),
- в Ангарске – 23 (всего 2 811),
- в Свирске – 17 (всего 185).
Читайте также:
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 330,
- Ангарск – 2 811,
- Иркутский район – 1 837,
- Усть-Кут – 1 738,
- Братск – 1 706.
По состоянию на 15 ноября в Иркутской области с начала эпидемии выявлено более 28,3 тысяч человек.