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Новые вспышки коронавируса выявлены в Черемхово и Свирске

Иркутск по-прежнему лидирует по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 45 заболевших. Кроме того, новые вспышки коронавируса выявлены в Черемхово и Свирске, свидетельствует карта распространения коронавируса в области, опубликованная на сайте регправительства.

Из 254 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 45 (всего 12 330)
  • в Братске – 29 (всего 1 706),
  • в Черемхово – 29 (всего 391),
  • в Ангарске – 23 (всего 2 811),
  • в Свирске – 17 (всего 185).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 12 330,
  2. Ангарск – 2 811,
  3. Иркутский район – 1 837,
  4. Усть-Кут – 1 738,
  5. Братск – 1 706.

По состоянию на 15 ноября в Иркутской области с начала эпидемии выявлено более 28,3 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Игорь Кобзев возмущен высокими ценами на маски в аптеках Иркутска
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Новые вспышки коронавируса выявлены в Черемхово и Свирске
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