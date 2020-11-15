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Игорь Кобзев: Тема дистанционного обучения разделила родителей на два лагеря

Часть учебных заведений Иркутской области с понедельника выходят на занятия, часть остается на дистанте, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Instagram.

– Читаю много комментариев и сообщений в социальных сетях по этому поводу. И вижу, что тема дистанционного обучения разделила многих родителей и учителей на два непримиримых лагеря. Точки зрения противоположные, и с каждым высказавшимся можно согласиться. В этой ситуации найти единое решения, которое бы устроило всех, – невозможно, – подчеркнул глава региона.

В каждом муниципалитете, в каждой отдельно взятой школе эпидемиологическая обстановка может сильно отличаться.

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– В учебных учреждениях отдаленных населенных пунктов ситуация с коронавирусной инфекцией обстоит не так остро, а отсутствие интернета не позволяет наладить удаленное обучение. И было бы несправедливо устанавливать для всех единые правила. Именно поэтому решение о формате обучения принимает каждый муниципалитет отдельно, ориентируясь на эпидобстановку и возможности в каждой̆ конкретной школе наладить удаленную работу, – сообщил Игорь Кобзев.

Напомним, что в Иркутске решили продлить дистанционную форму обучения для всех учеников городских школ на неделю, до 20 ноября включительно. Об этом в пятницу сообщил мэр Руслан Болотов. По данным оперштаба, на 15 ноября Иркутск по-прежнему лидирует по суточному приросту количества больных COVID-19 в регионе – за день здесь обнаружено 45 заболевших, всего с начала эпидемии 12 330.

В Приангарье обнаружено 254 новых случая коронавируса, всего с начала эпидемии 28,3 тыс. заболевших. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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