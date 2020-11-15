Игорь Кобзев возмущен высокими ценами на маски в аптеках Иркутска

Губернатор Игорь Кобзев лично проехал по аптекам Иркутска и проверил наличие лекарств, необходимых для лечения коронавируса, а также он потребовал разобраться с ценами на маски.

– Ситуация с препаратами выравнивается, многие медикаменты есть в наличии, и все-таки не везде. В основном, неплохо сработали муниципальные аптеки, у них есть практически полный перечень лекарств, рекомендуемых по протоколу лечения. В частных – все не настолько хорошо. Многие препараты отсутствуют, основная проблема – с Арбидолом и Гриппфероном. Снова неприятно поразили цены на маски. В среднем – 10-16 рублей за штуку. Считаю, при нынешней оптовой стоимости, недопустимо дорого. И тут будем разбираться отдельно, почему некоторые аптеки ставят на эти средства защиты такие цены, – отметил Игорь Кобзев.



Глава региона сообщил, что в понедельник в регион поступит партия Арбидола и Парацетамола. Кроме того, он рекомендовал главам муниципалитетов также проехать по аптекам своих территорий и лично проверить наличие препаратов.