Черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность коронавируса

Учёные обнаружили растительный продукт, который способен подавлять COVID-19, сообщает Russian Today со ссылкой статью, опубликованную на сайте bioRxiv.

Учёные разбавили водой соки некоторых ягод и оценили их взаимодействие с коронавирусной инфекцией.

Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.

По мнению учёных, указанные соки создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, негативно воздействующие на вирус. Они предположили, что полоскание горла данными соками и чаем может уничтожать вирусные частицы в ротовой полости.