В Ангарске после погони задержали нетрезвого лихача

За рулём иномарки оказался 19-летний местный житель. Молодой человек имел внешние признаки опьянения. Однако от прохождения освидетельствования отказался, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Вечером сотрудники отдельной роты ДПС на одной из улиц города Ангарска заметили иномарку, которая без особой необходимости меняла направление движения, маневрируя из стороны в сторону. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал, продолжив движение и увеличивая скорость.

Экипаж ДПС начал преследование нарушителя.

К погоне также подключились ещё несколько патрульных автомобилей с включёнными сиренами и проблесковыми маячками. Все требования стражей правопорядка оставались без внимания. Нарушая ПДД водитель авто направился в сторону федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

Сотрудники ГИБДД приняли решение о применении табельного оружия. Предупреждение об этом на водителя также не подействовало. Автоинспектор произвёл два выстрела в воздух, после чего выстрелил в заднее колесо. Только тогда транспортное средство остановилось.

Инспекторы установили, что в августе текущего года регистрация легкового автомобиля, на котором он пытался скрыться, была прекращена. В отношении нарушителя полицейскими составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Молодому человеку грозят штрафы и лишение прав на срок до двух лет.