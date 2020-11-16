Иркутских предпринимателей приглашают на онлайн-конференцию

19 ноября 2020 года Байкальский банк Сбербанка проведет онлайн - конференцию для предпринимателей «Сбер для бизнеса». В рамках встречи будут обсуждаться актуальные вопросы организации бизнес-процессов в регионах, в том числе - вопросы взаимодействия и партнерства со Сбербанком.

В программе мероприятия, которое состоится в удаленном формате, на платформе ZOOM, запланированы различные мастер-классы, например:

- как зарегистрировать бизнес и открыть счет- быстро, просто, бесплатно;

- проактивная работа банка по направлению комплаенс;

- логистика нового уровня доступности;

- как избежать ограничения операций по счету;

О трансформации бренда Сбера расскажет Алексей Забродин, исполнительный директор управления развития бренда, Департамент маркетинга и коммуникаций, ПАО Сбербанк (г. Москва). Руководители ведущих направлений работы банка с бизнес-организациями ответят на вопросы участников конференции, на практических примерах расскажут о возможностях взаимодействия бизнес-организаций с банком.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка: «2020 год стал годом больших перемен в Сбере, трансформация бренда создает новые возможности для наших партнеров и на конференции мы планируем подробно о них рассказать предпринимателям регионов. Формируя программу онлайн-встречи мы учли и особенности работы бизнеса в условиях пандемии, поэтому детально, вместе с предпринимателями, рассмотрим актуальные инструменты организации бизнес- процессов. Например, мы знаем как важна для каждой компании тема логистики и у партнера экосистемы Сбера - компании СберЛогистика сегодня есть интересные предложения по оптимизации этих процессов. У многих сейчас возникают вопросы и по теме комплаенс, мы учли и это Программа конференции составлена именно по «горячим темам» и мы будем рады полезной информацией поделиться с нашими партнерами».

Конференция «Сбер для бизнеса» состоится 19.11.2020 г. с 14 до 16 часов (иркутское время) на онлайн-платформе zoom. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться в конференции можно по ссылке http://sberbussiness/org или QR-коду:

Для участия в конференции необходимо пройти по ссылке https://us02web.zoom.us/j/84814505067 или qr-коду. Зарегистрированные участники конференции получат подарок от эко-системы Сбера*