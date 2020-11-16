Росстат занижает сбережения россиян

Статистика расходов искажена двумя факторами — учетом эскроу-счетов по новой схеме финансирования жилищного строительства и, напротив, недоучетом вложений россиян в ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ЦБ

Специалисты Центробанка проанализировали данные Росстата о доходах, расходах и сбережениях россиян за третий квартал 2020 года. Норма сбережений в третьем квартале, по данным Росстата, упала до 2% с рекордных 18,2% во втором квартале. Резкое повышение показателя весной и в начале лета было вызвано невозможностью потратить часть дохода из-за карантинных мер и накоплением наличности на руках из предосторожности, отмечают в ЦБ.

Методика Росстата «немного завышает» норму сбережений через двойной счет сбережений в форме приобретения недвижимости (по договорам долевого участия) и прироста средств на эскроу-счетах. С середины 2019 года привлечение средств дольщиков допускается только с использованием счетов эскроу: средства граждан депонируются на таких счетах в банках до завершения строительства и становятся доступны застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Прирост средств на этих счетах сейчас включается Росстатом в прирост вкладов населения в составе баланса доходов и расходов, пишет департамент ЦБ. Когда дольщики получают в собственность построенное жилье, эти деньги включаются в статью «Покупка недвижимости на первичном рынке».

«Факт покупки недвижимости до и после введения счетов эскроу в текущей методологии учитывается одинаково. Фактически эскроу-счета сейчас учитываются в составе привлеченных банками средств населения. При этом по экономической сущности эти деньги населению, по сути, не принадлежат: при покупке недвижимости у застройщика денежные средства оказываются замороженными и физическое лицо не может ими свободно распоряжаться», — пояснили РБК в пресс-службе Банка России.