Более 40 идей рекомендовано к реализации по итогам V научно-технической конференции ИНК

Семь абсолютных победителей, девять призеров и шесть победителей в специальных номинациях – таковы итоги Пятой юбилейной научно-технической конференции (НТК) ООО «Иркутская нефтяная компания».

В течение трех дней – с 11 по 13 ноября - участники презентовали около 70 докладов в семи номинациях. С каждым годом конференция привлекает всё больше участников, и в юбилейной НТК примерно каждый пятый доклад – от внешнего спикера.

По мнению организаторов, с каждым годом растет общий уровень конференции, а участники демонстрируют вовлеченность в производственный процесс, высокую степень проработанности проектов и разнообразие идей. Всего по итогам работы жюри к реализации было предложено свыше сорока прогрессивных идей, которые касались самых разных спектров жизни компании – от построения системы мониторинга технического состояния объектов до эффективной организации складского пространства и контроля хлорорганических соединений. Победители и призеры получили денежное вознаграждение.

За годы работы научно-техническая конференция ИНК доказала свою практическую значимость: из 231 идеи к реализации были одобрены 99, из которых 24 уже претворены в жизнь, 75 находятся в реализации. Экономический эффект от уже реализованных идей исчисляется десятками миллионов рублей, потенциальный эффект от одобренных идей, включая идеи НТК, оценивается более чем в 200 млн рублей.