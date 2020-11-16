Система здравоохранения Бурятии перегружена

– Мы постоянно добавляем койки, но резерв уже закончился, – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью республиканским телеканалам.

По его словам, система здравоохранения на данный момент сильно перегружена – почти все лечебные учреждения, за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, перепрофилированы под «ковидные» госпитали. Для лечения больных COVID-19 задействованы частные гостиницы и некоторые социальные учреждения.