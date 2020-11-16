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В Иркутске снесли два павильона на Советской и в Академгородке

Суд установил, что индивидуальный предприниматель незаконно построил продуктовый павильон в районе остановки «Завод 403 ГА», а общество с ограниченной ответственностью установило газетный киоск в Академгородке, сообщают в пресс-служба УФССП России по Иркутской области

После примененного комплекса мер принудительного характера павильон в Академгородке был снесен должником самостоятельно. Решение суда исполнено им в полном объеме. Работы по демонтажу магазина в Октябрьском районе г. Иркутска проведены за счет средств городской администрации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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