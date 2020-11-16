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Жителям Бурятии предложили сообщать о нарушениях карантина по телефону 112

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Неравнодушные граждане могут стать общественными контролерами соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции организациями торговли, общепита и сферы услуг. Диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер и невыполнения противоэпидемических мероприятий, говорится в официальном сообщении правительства республики.

Напомним, что с 16 по 30 ноября на территории республики введен карантин, приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, торговых центров и комплексов, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. По словам главы региона Алексея Цыденова, ситуация остается непростой. “Если не переломим ситуацию, то можем закрыться надолго”, – подчеркнул он. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В Иркутской области занятость коечного фонда из-за COVID-19 превысила 93%
259 случаев коронавируса выявлено в Иркутской области за сутки
Жителям Бурятии предложили сообщать о нарушениях карантина по телефону 112
Все материалы сюжета

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