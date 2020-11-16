Жителям Бурятии предложили сообщать о нарушениях карантина по телефону 112

Неравнодушные граждане могут стать общественными контролерами соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции организациями торговли, общепита и сферы услуг. Диспетчеры службы «112» принимают обращения по поводу нарушения карантинных мер и невыполнения противоэпидемических мероприятий, говорится в официальном сообщении правительства республики.

Напомним, что с 16 по 30 ноября на территории республики введен карантин, приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, торговых центров и комплексов, кинотеатров, салонов красоты, бань и саун. По словам главы региона Алексея Цыденова, ситуация остается непростой. “Если не переломим ситуацию, то можем закрыться надолго”, – подчеркнул он.