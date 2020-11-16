В Иркутской области занятость коечного фонда из-за COVID-19 превысила 93%

В Иркутской области продолжается рост числа госпитализированных, на 16 ноября их число увеличилось до рекордного уровня – 5 038 человек. За последние сутки госпитализировано еще 134 человека, такие данные приводит оперштаб.

Всего в регионе развернуто 5 395 коек, таким образом занятость коечного фонда превысила 93%.

В резерве у региональных властей находятся Шелеховская городская больница и Иркутская городская больница N3, где могут развернуть в ближайшие дни 60 и 130 коек соответственно.

По данным оперативного штаба, на 16 ноября в Иркутской области подтверждены 259 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии в регионе выявлено 28,5 тысяч заболевших.