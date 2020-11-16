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ВТБ: спрос на покупки по QR-коду в рамках СБП вырос в 4 раза

В октябре число покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей среди клиентов ВТБ достигло 90 тыс. операций, что превышает значения сентября в 4 раза. Объем транзакций вырос до 270 млн рублей, что втрое превосходит результат предыдущего месяца. Размер среднего чека по платежам составляет 3000 руб. Сервис оплаты покупок по QR-коду в рамках СБП ВТБ предоставил своим клиентам в апреле 2020 г.

С помощью QR-кода пользователи ВТБ Онлайн могут оплатить покупки в торговых точках, где реализован сервис СБП, в том числе операции в интернете. Совершить платеж клиент может на сайте магазина, либо по платежной ссылке. Для этого необходимо отсканировать QR-код и оплатить покупку.

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«Использование QR-кода для проведения ежедневных покупок становится все более привычным среди потребителей. Сегодня только в рамках ВТБ этот сервис уже используют десятки тысяч пользователей, и его востребованность постоянно растет, - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ. – Мы считаем использование QR-кодов для денежных операций перспективным, поэтому внедрили в новый ВТБ Онлайн возможность с его помощью снимать наличные в банкоматах без использования карты».

Преимуществами оплаты по QR-коду через СБП являются моментальное зачисление денег на счет продавца, доступность технологии, а также отсутствие ограничений по способу отображения QR-кода: для этого подойдет любое устройство (касса, терминал, мобильный телефон и др.) или даже просто бумажный носитель. Максимальная сумма разовой операции с использованием QR-кода в ВТБ составляет 100 тыс. руб.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. На первом этапе были запущены переводы между физлицами, оплата покупки в торговой точке через QR-коды, реализована возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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