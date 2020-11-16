Школьная цифровая платформа СберКласс представлена на Форуме «Сильные идеи для нового времени»

На форуме «Сильные идеи для нового времени», проводимом Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс», участникам представлена школьная цифровая платформа СберКласс и персонализированная модель образования, лежащая в её основе.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Образование — это одновременно источник и сфера применения прорывных идей, от качественного образования зависит наше общее будущее. Сбер создает новые возможности для каждого ребенка, его родителей и учителей. Школьная цифровая платформа СберКласс является удобным инструментом для педагогов, повышает мотивацию учеников, делает процесс обучения более интересным и позволяет создавать персонализированные траекторий развития детей. Сегодня платформа СберКласс работает уже в 65 регионах России».

Также учащиеся СберКласса смогут воспользоваться и возможностями платформы АСИ «Конструкториум», которая направлена на развитие молодежного предпринимательства.

Форум «Сильные идеи для нового времени» объединил лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения идей и проектов для будущего России.