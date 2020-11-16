Новости

Новогодняя акция Сбербанка по потребительским кредитам: снижение ставки на 2 процентных пункта

Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Благодаря выгодному предложению клиенты банка могут снизить ставку на 2 процентных пункта по кредитам от 300 тысяч рублей, заявки на которые оформлены в период акции: для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Акция продлится с 13 ноября 2020 года по 28 января 2021 года. Она распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения. Также акция распространяется на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому  составит 11,4% для кредитов свыше 1 млн рублей. 

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 

«Банку, как и клиенту, важно, чтобы отношения были надежными и предсказуемыми. Поэтому мы рады предоставить дополнительные скидки на кредиты клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество. Возможность снизить ставку и сэкономить особенно важна накануне новогодних праздников, когда многие наши клиенты решаются на исполнение самых заветных желаний. И конечно, мы надеемся, что клиенты по достоинству оценят наш процесс получения кредита в СберБанк Онлайн. Ведь там можно получить деньги, не выходя из дома, всего за несколько минут». 

Подробности — на сайте Сбербанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Иркутск и Братск лидируют в регионе по количеству заболевших коронавирусом за сутки
Объем исследований COVID-19 в Иркутской области за последнее время вырос на 40% – власти
В Иркутской области занятость коечного фонда из-за COVID-19 превысила 93%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании