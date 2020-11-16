«Время подарков»: Банк «Приморье» к праздникам снижает ставки по кредитам

Банк «Приморье» представляет предновогоднюю акцию* «Время подарков». В рамках специального предложения оформить потребительский кредит или рефинансировать выданный ранее другим банком кредит теперь можно на еще более выгодных условиях — от 7,9% годовых.

— Новые условия позволят нашим клиентам подготовиться к праздникам, приготовить подарки для родных и близких или же снизить платеж по действующим кредитам в преддверии повышенных трат на праздники. Снижение ставки составило от 1 до2% по разным срокам: в период акции кредит можно оформить от 7,9% годовых, — комментирует заместитель Председателя Правления — директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Новые ставки распространяются и на потребительские кредиты, и на рефинансирование.

Напомним, что подать заявку на кредит можно онлайн, без посещения офиса: через сайт или мобильное приложение** «Банк Приморье», что особенно важно в период пандемии.

— В этом году для многих наших клиентов актуальным стал вопрос о качественном управлении финансами в режиме онлайн, о возможности совершения операций с помощью дистанционных банковских сервисов, — добавляет Анна Талызина. — Заботясь о здоровье наших клиентов и сотрудников, мы активно работаем над качеством дистанционного обслуживания в Банке «Приморье», а также рекомендуем переводить операции в мобильное приложение или интернет-банк .

Оставить заявку на потребительский кредит или рефинансирование можно на сайте Банка «Приморье», в мобильном приложении, либо в любом офисе Банка «Приморье».

* Период действия базовых процентных ставок по вновь заключаемым кредитным договорам по продуктам «Потребительский кредит» и «Рефинансирование» в рублях в рамках акции «Время подарков» — с 15.11.2020 до 31.01.2021 .

** Мобильное приложение «Банк «Приморье» доступно для клиентов — держателей пластиковых карт Банка «Приморье». Подробная информация — на сайте.