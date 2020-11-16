ВТБ оформляет заявки на спецсчета онлайн

ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие специального счета для участия в закупках и других видов спецсчетов для представителей малого и среднего бизнеса. Также на сайте банка запущен раздел, где размещаются сведения об особенностях проведения расчетов и другая полезная информация для клиентов.
Теперь для открытия специального счета предприниматели могут оставить заявку на сайте ВТБ. Для удобства клиентов создан раздел «Специальные счета», где можно узнать их виды и назначение, допустимые операции, наличие у счета иммунитета от списаний третьих лиц и другую информацию.
«Сегодня мы открываем более
Лидером по популярности у предпринимателей является специальный счет участника государственных и муниципальных закупок. Он необходим в рамках конкурсных процедур в соответствии с
Пятая часть специальных счетов в ВТБ открывается для формирования фондов капитального ремонта. Также востребованы спецсчета саморегулируемых организаций для формирования компенсационных фондов, номинальные счета, счета застройщиков, платежных агентов и другие.