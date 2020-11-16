Маркетплейс Россельхозбанка проведет распродажу тракторов к «Черной пятнице»

Россельхозбанк объявил о масштабном марафоне скидок на сельскохозяйственную технику, представленную в маркетплейсе экосистемы для АПК «Свое.Фермерство». На протяжении двух недель до «Черной пятницы» аграрии могут приобрести товары от лидеров машиностроения со значительным дисконтом. Старт серии распродаж открывают уникальные условия на покупку легендарного трактора «Кировец». Посетители маркетплейса смогут приобрести машину с дополнительной скидкой 5%.

Экосистема для предприятий АПК от Россельхозбанка «Своё.Фермерство» анонсирует старт скидочных акций в рамках «Черной пятницы» от поставщиков и производителей, размещающих товары в маркетплейсе сельхозтехники для аграриев. Так, «Петербургский тракторный завод» предоставил посетителям платформы специальные условия на покупку трактора «Кировец» серии К-7М и К-5) – скидку в размере 5% от стоимости. Воспользоваться уникальным предложением смогут первые 10 сельхозпроизводителей РФ, заключившие договор поставки тракторов «Кировец» указанных серий. Узнать условия предоставления скидки, технические характеристики товаров и стоимость со скидкой можно в каталоге товаров «Петербургского тракторного завода» на площадке «Своё Фермерство».

Другие производители и поставщики сельхозтехники также предоставят специальные условия на покупку сельхозтехники и оборудования отдельных серий для клиентов РСХБ и пользователей платформы «Своё.Фермерство». Так, «Ростсельмаш», «Воронежсельмаш» и «Мельинвест» предоставляют скидки клиентам Банка до 5%, «Брянсксельмаш» – до 4,5%, ПК «Ярославич» – до 4%. Скидки и акции будут дополнительно анонсироваться на площадке «Своё.Фермерство», а также на сайте банка.

«Скидки на потребительские товары в день черной пятницы – привычное дело. Но продажа тракторов - пожалуй, уникальное событие в истории традиционных ноябрьских распродаж. Всю представленную в маркетплейсе сельхозтехнику можно будет приобрести со скидками при помощи финансовых продуктов РСХБ. Любые машины стоимостью от 100 тысяч рублей можно оформить в кредит на специальных условиях от Россельхозбанка по ставке от 5% годовых», - отметила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова

Сегодня на площадке «Своё.Фермерство» зарегистрированы более 100 поставщиков и производителей. В каталоге сельхозтехники размещено более 2000 единиц товаров. В каталоге техники для растениеводства представлены зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, посевная техника, зерносушилки, косилки, подборщики, техника для внесения удобрений и другая техника. В разделе техники для животноводства - кормоуборочные комбайны, кормозаготовительная техника, оборудование для производства комбикормов, кормораздаточная и кормосмесительная техника. Пользователи маркетплейса могут выбрать подходящие товары от лидеров машиностроения и приобрести их, в том числе – в кредит или лизинг.

Экосистема «Свое.Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.