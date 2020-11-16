Полицейские предотвратили кражу 950 тысяч рублей телефонными мошенниками в Усолье-Сибирском

Сотрудники полиции предотвратили оформление мошенниками кредита в 950 тысяч рублей на жителя города Усолья-Сибирского Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что накануне усольчанину позвонил человек, назвал его по имени и отчеству, представился сотрудником банка. После чего неизвестный спросил мужчину, не пользовался ли он в последнее время банковской картой и сообщили, что произошла утечка данных из различных крупных банков.

«Далее телефонный собеседник стал рассказывать, что в настоящее время проводятся задержания сотрудников банков, подозреваемых в мошенничествах, поэтому ему якобы нужно выполнить их требования и никому об этом не сообщать», – отмечается на сайте МВД.

Мужчина стал сомневаться в честности позвонивших ему банкиров, и потому он обратился в полицию, сотрудники которой убедили усольчанина в том, что он имеет дело с мошенникам, а также посоветовали заблокировать все свои счета, что было сделано незамедлительно.

Как выяснилось позже, аферисты пытались с помощью полученных от жителя Приангарья данных оформить на него кредит через мобильное приложение, однако им это не удалось, поскольку счета к тому моменту были уже недоступны.