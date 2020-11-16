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Иркутянка отсудила у мэрии 200 тысяч рублей за ДТП с колодцем

Жительница Иркутска отсудила у городской администрации около 200 тысяч рублей за аварию, причиной которой стал неисправный люк, сообщается на сайте Кировского районного суда.

Инцидент произошел в феврале 2019 года. Тогда женщина двигалась по одной из городских улиц и наехала на расположенный на проезжей части колодец. Поскольку из-за неисправности люка крышка не прилегала к нему неплотно, случилось ДТП. Предупреждающие о повреждении колодца знаки на дороге отсутствовали.

В результате аварии пострадал ребенок, находящийся в салоне машины, а также автомобиль. После ЧП женщина обратилась в суд.

Дело она выиграла и получила деньги на ремонт авто, эвакуацию транспорта, средства на оплату такси до школы на время, пока чинится машина, а также выплату для компенсации морального вреда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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