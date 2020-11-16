Рубль останется торговаться около 77 руб. за доллар

В пятницу, 13 ноября, торги по рублю завершились снижением. Рубль больше подешевел к единой валюте и фунту на фоне ослабления доллара на Форекс. Пара доллар/рубль выросла на 0,02%, до 77,38 руб., евро/рубль – на 0,35%, до 91,58 руб., фунт/рубль – на 0,49%, до 102 руб., отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Торги по рублевым парам открылись ростом, но на фоне снижения цен на нефть рубль был вынужден закрыться в минусе перед выходными. Цена на нефть Brent снизилась на 1,44%, до $42,68 за баррель. Снижению котировок способствовали сохраняющиеся беспокойства по поводу слабого мирового спроса на нефть из-за новой волны коронавируса.

Число инфицированных COVID-19 стремительно растет почти во всех странах. Власти вводят новые ограничительные меры, чтобы остановить распространение. В США впервые было зарегистрировано более 180 тыс. новых случаев заражения. Надежды на вакцину от COVID-19 сдерживает падение цен на нефть, а также ослабление рубля.

В понедельник, 16 ноября, на торгах в Азии доллар подешевел к основным валютам. Нефть подорожала на 1%, до $43,13 за баррель Brent. Позитив на рынках исходит от ожиданий того, что производитель лекарств Moderna объявит о положительных результатах своей вакцины против коронавируса на этой неделе. Если рост нефтяных котировок продолжится на европейской сессии, то рубль перейдет в наступление. Ближайшим целевым уровнем выступит 75,60 руб. за доллар, промежуточным – 76,30 руб. за доллар. На этой неделе рубль получит поддержку от налогового периода.