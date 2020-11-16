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Объем исследований COVID-19 в Иркутской области за последнее время вырос на 40% – власти

Правительство Иркутской области сообщило об увеличении  объема диагностических исследований, консультативно-методической, организационной и экспертной работы по COVID-19 за последнее время на 35–40%. Такой вывод был сделан по итогам работы Иркутского научно-исследовательского противочумного института.

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Организация ведет лабораторную работу по исследованиям на COVID-19 всего биоматериала, поступающего из крупных инфекционных госпиталей: областной инфекционной больницы, городской больницы № 1, а также провизорного отделения областной клинической больницы и областных патологоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Чтобы справляться с объемами работ, коллектив трудится круглосуточно 7 дней в неделю в три смены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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