Объем исследований COVID-19 в Иркутской области за последнее время вырос на 40% – власти

Правительство Иркутской области сообщило об увеличении объема диагностических исследований, консультативно-методической, организационной и экспертной работы по COVID-19 за последнее время на 35–40%. Такой вывод был сделан по итогам работы Иркутского научно-исследовательского противочумного института.

Организация ведет лабораторную работу по исследованиям на COVID-19 всего биоматериала, поступающего из крупных инфекционных госпиталей: областной инфекционной больницы, городской больницы № 1, а также провизорного отделения областной клинической больницы и областных патологоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Чтобы справляться с объемами работ, коллектив трудится круглосуточно 7 дней в неделю в три смены.