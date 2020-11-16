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Иркутск и Братск лидируют в регионе по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Оперштаб региона в соцсети «ВКонтакте» опубликовал информацию актуальную на 16 ноября о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно данным, Иркутск и Братск стали лидерами по количеству вновь обнаруженных случаев инфицирования – 49 и 36 соответственно.

Из 259 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 49 (всего 12 379)
  • в Братске – 36 (всего 1 742),
  • в Ангарске – 29 (всего 2 840),
  • в Иркутском районе –18 (всего 1 855),
  • в Черемхово – 17 (всего 408).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 12 379,
  • Ангарск – 2 840,
  • Иркутский район – 1 855,
  • Усть-Кут – 1 748,
  • Братск – 1 742.

Всего за период пандемии в регионе заболели 28 591 человек. За последние сутки выздоровели 32 человека, за весь период эпидемии – 22 348.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Иркутск и Братск лидируют в регионе по количеству заболевших коронавирусом за сутки
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