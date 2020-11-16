Иркутск и Братск лидируют в регионе по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Оперштаб региона в соцсети «ВКонтакте» опубликовал информацию актуальную на 16 ноября о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно данным, Иркутск и Братск стали лидерами по количеству вновь обнаруженных случаев инфицирования – 49 и 36 соответственно.

Из 259 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 49 (всего 12 379)

в Братске – 36 (всего 1 742),

в Ангарске – 29 (всего 2 840),

в Иркутском районе –18 (всего 1 855),

в Черемхово – 17 (всего 408).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 379,

Ангарск – 2 840,

Иркутский район – 1 855,

Усть-Кут – 1 748,

Братск – 1 742.

Всего за период пандемии в регионе заболели 28 591 человек. За последние сутки выздоровели 32 человека, за весь период эпидемии – 22 348.