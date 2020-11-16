Иркутск и Братск лидируют в регионе по количеству заболевших коронавирусом за сутки

Оперштаб региона в соцсети «ВКонтакте» опубликовал информацию актуальную на 16 ноября о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно данным, Иркутск и Братск стали лидерами по количеству вновь обнаруженных случаев инфицирования – 49 и 36 соответственно.
Из 259 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 49 (всего 12 379)
- в Братске – 36 (всего 1 742),
- в Ангарске – 29 (всего 2 840),
- в Иркутском районе –18 (всего 1 855),
- в Черемхово – 17 (всего 408).
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16 ноября 2020
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 12 379,
- Ангарск – 2 840,
- Иркутский район – 1 855,
- Усть-Кут – 1 748,
- Братск – 1 742.
Всего за период пандемии в регионе заболели 28 591 человек. За последние сутки выздоровели 32 человека, за весь период эпидемии – 22 348.