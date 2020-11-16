Мукомольный завод начали строить в Приангарье

Строительство мукомольного завода началось в Иркутской области. Производство запустят уже в марте-апреле следующего года в Братском районе, сообщает Агентство инвестиционного развития региона.

Объем инвестиций в проект – 84 миллиона рублей. Срок окупаемости – 6,5 года. При содействии Агентства проект получил грантовую поддержку Министерства сельского хозяйства и льготный кредит по программе Министерства экономического развития РФ.

Максимальная мощность переработки составит 14 тысяч тонн зерна в год. Мукомольное производство будут осуществлять на отечественном оборудовании, которое готовится в Нижнем Новгороде специально под заказчика по современным технологиям.

Министерство сельского хозяйства региона совместно с Агентством инвестиционного развития Иркутской области проработали инвестиционную нишу. Проект был представлен на Байкальском международном форуме партнеров. В итоге инициатор проекта собрал вокруг себя команду из фермеров и предпринимателей Братского района и решил создать мельницу.

«Летом уже было ясное понимание, что проекту быть! – рассказывает инициатор проекта Александр Шапошников. – Были получены гранты от Министерства сельского хозяйства. Важными плюсами является то, что в казну будут поступать налоги и создадутся рабочие места. На первом этапе планируется организация 10-14 рабочих мест, далее порядка 16 рабочих мест».

По информации агентства, проект СППК «Буренка» интересен тем, что это в Иркутской области наращиваются мощности по переработке выращиваемого в регионе зерна. В 2020 году иркутские аграрии намолотили 883,7 тысячи тонн зерна в бункерном весе, при этом регион продолжает приобретать значительные объемы муки в других регионах страны.

«До недавнего времени зерно из Иркутска на переработку поставлялось в основном на Алтай, а уже оттуда возвращалась мука, – рассказывает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко. – Своего производства в регионе не хватает, и, инициатор проекта организовал создание мукомольного производства. Конечно, Агентство всесторонне участвует в реализации и скорейшем запуске этого проекта».