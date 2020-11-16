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В России за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 22 778 новых случаев заражения коронавирусом. Предыдущий максимум был 14 ноября — 22 702 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 948 603.

Умерли за последние сутки 303 человека (накануне — 352), всего за время пандемии скончались 33 489.

Выздоровели 13 864 человека.

Ранее Бурятия первой из российских регионов ввела с 16 ноября двухнедельный локдаун. В регионе будут закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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