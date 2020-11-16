100 млн рублей получило Приангарье на микрозаймы под 1% для пострадавших от паводков бизнесменов

Правительство РФ из резервного фонда выделило субсидию бюджету Иркутской области в 100 миллионов рублей на микрозаймы по льготной ставке под 1% годовых для предпринимателей из пострадавших от паводков в 2019 году территорий Приангарья, сообщает пресс-служба регправительства.

«Микрозайм предоставляется однократно на одного получателя поддержки в сумме пять миллионов рублей сроком на два года по ставке 1% годовых при наличии обеспечения: залога движимого или недвижимого имущества, поручительства физического лица», – приводятся в сообщении слова директора Фонда микрокредитования Иркутской области Ольги Мосиной.

Деньги можно потратить на оплату арендных, коммунальных платежей, ремонт помещений, покупку оборотных и основных средств, за исключением приобретения легкового транспорта.

Займ могут получить предприниматели региона, которые не имеют просроченной задолженности по налогам и сборам. Кроме этого, есть бизнес должен был быть открытым не позднее полугода до даты наступления чрезвычайной ситуации.

Пакет документов, необходимых для подачи заявки на получение микрозайма, опубликован на сайте министерства экономического развития Приангарья. Более подробную информацию об условиях получения микрозайма можно узнать в Фонде микрокредитования Иркутской области.