В Усолье отремонтировали 74% поврежденных кабельных линий

Капитально отремонтированы кровли на 14 трансформаторных подстанциях и 3,5 км воздушных линий. Из находящихся на повреждении 99 кабельных линий отремонтировано 73, сообщают в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

- Можно сказать, что в Усолье-Сибирском давно не было таких масштабных работ на электрических сетях. И хотя год был не самым простым, в том числе из-за пандемии, мы это сделали и работы продолжаем, - говорит Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

До конца года планируется завершить ремонт около 3 км кабельных линий 10 кВ от подстанции Вокзальная, по которым получают электроэнергию Привокзальный, 7,8 и 9 микрорайоны города. Так же до конца года планируется завершить капитальный ремонт линий электропередачи по улицам Короленко, Кошевого и Чайкиной.