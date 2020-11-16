Иркутяне устроили пикеты против дистанционного обучения в школах

Серия одиночных пикетов прошла на улицах Иркутска 15 ноября. Горожане выступили против дистанционного обучения в школах. Информация об этом опубликована в группе движения «Сибирь против дистанционного образования» в соцсети «ВКонтакте».

На пикеты вышли родители иркутских учеников. Они держали в руках плакаты «Дистанционное образование разрушает психику детей», «Дети должны учиться в школе, а не на кухне» и прочие.

Кроме того, они намерены обратиться к чиновникам для отмены удаленной формы обучения.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидситуации дистанционное обучение в школах Иркутска продлили до 20 ноября. Цель инициативы – снижение загрузки на медицинские учреждения города, где лечат больных коронавирусом людей.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что тема дистанционного обучения разделила родителей и учителей на два непримиримых лагеря.

– Точки зрения противоположные, и с каждым высказавшимся можно согласиться. В этой ситуации найти единое решения, которое бы устроило всех, – невозможно. Поэтому решение о формате обучения принимает каждый муниципалитет отдельно, ориентируясь на эпидобстановку и возможности в каждой̆ конкретной школе наладить удаленную работу, – подчеркнул глава региона.