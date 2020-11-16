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В Шелеховском районе «Тойота Хариер» столкнулась с большегрузом

В результате аварии, две женщины - водитель и 45-летняя пассажирка кроссовера погибли на месте от полученных травм. В медицинском учреждении скончалась 16-летняя пассажирка иномарки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району около 18:30 поступило сообщение об автомобильной аварии на 78 километре автодороги Р-258 «Байкал». Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы установили, что автомобиль «Тойота Хариер», под управлением 34-летней женщины, столкнулся с большегрузом «ДАФ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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