Операторов связи в РФ обяжут установить противомошеннические системы

Операторы связи в России должны будут устанавливать системы противодействия телефонному мошенничеству, сообщает «Коммерсантъ».

«Под мошенничеством, или фродом будет считаться трафик, при котором вызов абонента происходит с использованием подменных номеров, специальных технических средств и софта или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию с нарушением прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом в документе называются рекламные вызовы или сообщения без согласия абонента», – отмечает издание.

Проект находится на стадии обсуждения. Предполагается, что после жалоб абонентов телефонные номера, с которых совершались мошеннические или спам-звонки, операторы смогут блокировать.

Системы проверки номеров определит правительство.