Бизнесмены Иркутской области получили 28,4 млн рублей на развитие внутреннего туризма

Восемь предпринимателей из Иркутской области выиграли гранты в общей сложности на 28,4 миллиона рублей на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщает пресс-служба регправительства.

«Это новая мера поддержки в туристической отрасли, впервые реализованная Ростуризмом, что позволит в ближайшие годы сделать туризм доступнее, интереснее и разнообразнее. На ее реализацию правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей», – приводятся в сообщении слова руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной.

В федеральном конкурсе приняли участие более 150 предпринимателей и некоммерческих организаций Иркутской области. Заявки подавались по следующим направлениям: