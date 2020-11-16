Бизнесмены Иркутской области получили 28,4 млн рублей на развитие внутреннего туризма

Восемь предпринимателей из Иркутской области выиграли гранты в общей сложности на 28,4 миллиона рублей на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщает пресс-служба регправительства.
«Это новая мера поддержки в туристической отрасли, впервые реализованная Ростуризмом, что позволит в ближайшие годы сделать туризм доступнее, интереснее и разнообразнее. На ее реализацию правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей», – приводятся в сообщении слова руководителя регионального агентства по туризму Екатерины Сливиной.
В федеральном конкурсе приняли участие более 150 предпринимателей и некоммерческих организаций Иркутской области. Заявки подавались по следующим направлениям:
- проекты, связанные с созданием инфраструктуры и приобретением оборудования, позволяющего комфортно отдыхать;
- проекты, направленные на разработку и реализацию программ, содействующих ускоренному развитию туристских проектов;
- социальные проекты, направленные на развитие инклюзивного туризма;
- разработка новых туристских маршрутов.