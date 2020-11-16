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Экс-чиновник мэрии Иркутска получил 5 лет колонии и штраф в 7,4 млн рублей за взятку

Бывший главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Станислав Шипунов получил 5 лет колонии и 7,4 миллиона рублей штрафа за взятку, сообщает СУ Следственного комитета России по региону.

Установлено, что в 2014-2015 годах к Шипунову обратился представитель строительной компании, которая возводила многоквартирный жилой дом на улице Радищева, для заключения взаимовыгодных условий. Во время переговоров они договорились о взятке в 3,5 миллиона рублей.

После подготовки экс-чиновником подложных документов представитель компании изменил условия договора и предложил стать дольщиком строящегося дома без вложения денег. Таким образом Шипунов оформил две квартиры на свою мать.

Позже во время проверки по месту жительства Шипунова  нашли около 7 миллионов рублей, 5 тысяч долларов США, около 2,5 тысячи евро.

Кировский районный суд Иркутска признал экс-чиновника виновным по уголовной статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». Ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления два года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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