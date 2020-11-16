В Иркутской области бесплатные препараты больным коронавирусом начнут выдавать 19 ноября

По поручению Президента, регионам выделены средства из федерального бюджета. Иркутская область получила почти 90 млн рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В регионе разработана система обеспечения амбулаторных больных. Врачи будут выписывать рецепты на лекарства на основании результатов анализов, либо обнаруженных симптомов коронавирусной инфекции.

- Препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства. Получить их смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтёры или медицинские работники, - сказал Игорь Кобзев.

