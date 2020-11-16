Новости

В Иркутской области бесплатные препараты больным коронавирусом начнут выдавать 19 ноября

Читайте также:

Бизнесмены обратились к губернатору с просьбой не закрывать гостиницы и общепит в Приангарье
16 ноября 2020
Правительство Приангарья планирует расширение коечного фонда
16 ноября 2020

По поручению Президента, регионам выделены средства из федерального бюджета. Иркутская область получила почти 90 млн рублей, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В регионе разработана система обеспечения амбулаторных больных. Врачи будут выписывать рецепты на лекарства на основании результатов анализов, либо обнаруженных симптомов коронавирусной инфекции.

- Препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства. Получить их смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтёры или медицинские работники, - сказал Игорь Кобзев.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2815)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Бизнесмены обратились к губернатору с просьбой не закрывать гостиницы и общепит в Приангарье
Правительство Приангарья планирует расширение коечного фонда
В Иркутской области бесплатные препараты больным коронавирусом начнут выдавать 19 ноября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании