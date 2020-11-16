Проект пресс-службы En+ Group в Иркутске победил во всероссийском конкурсе «МедиаТЭК»

Проект компании En+ Group, посвящённый 65-летию объединённой энергосистемы Иркутской области, по итогам Всероссийского конкурса средств массовой информации и пресс-служб энергетических компаний «МедиаТЭК» занял первое место в категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК» в номинации «Популяризация профессий ТЭК».

Проект был реализован осенью и зимой 2019 года и включал в себя серию социокультурных мероприятий, направленных на раскрытие истории энергосистемы региона и ценностей профессии энергетика в новых форматах.

В результате реализации проекта более 40 тысяч иркутян стали непосредственными участниками событий, организованных пресс-службой компаний En+ Group в Иркутске при поддержке местных и региональных властей, а также общественных организаций города.

В рамках проекта 22 сентября 2019 года состоялся «Энергичный велодень» – это новый формат велособытия для Иркутска, совмещающий сразу несколько велосипедных активностей. Среди них велоквест на улицах города, конкурс на лучшие образы – велодефиле, детские соревнования на велосипедах и велозаезд по улицам города. Кульминацией заезда стал флешмоб – участники выстроились в гигантский велосипед. В событии приняли участие около 1500 велосипедистов.

Совместно с клубом молодых ученых «Альянс» пресс-служба En+ Group подготовили экскурсионный маршрут по историческому центру Иркутска под названием «Энергетика Иркутска».

Всего на пути 10 точек, поступательно раскрывающих хронологию освещения и электрификации городских улиц, а также историю строительства ГЭС Ангарского каскада, напрямую связанных с историей самого Иркутска. В рамках проекта состоялся цикл из трёх пешеходных экскурсий в рамках известного проекта «Прогулки по старому Иркутску», участниками которых стали в общем счёте более 300 человек.

Теперь «Энергетика Иркутска» доступна как аудиогид для самостоятельных прогулок. Голосом путеводителя по истории энергетики Приангарья стал Николай Мальцев, народный артист России, вокалист Иркутского музыкального театра имени Н. М. Загурского. Аудиогид размещён на платформе izi.Travel. Пройти по маршруту смогут все желающие бесплатно, главное – надеть наушники и иметь в смартфоне мобильный интернет. Для начала экскурсии необходимо или открыть страницу в Браузере, или скачать приложение на свое устройство, выбрать экскурсию «Энергетика Иркутска» и следовать звуковым подсказкам.

Ключевое событие состоялось 4 октября – на площади Сперанского состоялось музыкально-световое 3D-mapping шоу с концертом группы «Банд’Эрос». На праздничное шоу пришли более 25 000 человек.

Чтобы грандиозное 3D-mapping шоу стало возможным, в Иркутск доставили 13 тонн оборудования, смонтировали две проекционные башни, на которых установили 32 проектора. Дополнительно для масштабного светового сопровождения праздника были установлены 26 световых приборов на крыше здания правительства Иркутской области. Зрители за один вечер посмотрели пять танцевальных шоу школы современной хореографии «Шаги» и танцевального центра «Сиберион», подпевали песням кавер-группы InHit и танцевали под зажигательные хиты хэдлайнера праздника – группы «Банд’Эрос».

Одним из самых ярких моментов стало исполнение кавер-группой песни «Иркутская история», которую вместе с артистами пели хором несколько тысяч зрителей, зажигая фонарики на своих смартфонах. Кульминацией праздника стало уникальное по своему масштабу световое представление «Энергия эволюции», в котором сошлись энергия света, звука и эмоций.

Специально для шоу фасад здания областного правительства превратился в огромный экран общей площадью 2500 кв. м, на который с помощью мощного светового оборудования проецировался контент, разработанный с учетом геометрии здания. Главной темой стала история возникновения энергии в жизни человека. Видеоролик о празднике размещен по ссылке

Накануне Дня энергетика в рамках проекта, посвященного 65-летию объединенной энергосистемы Иркутской области, En+ Group совместно с иркутской галереей современного искусства В.Бронштейна открыли выставочный проект «Энергия Света» в формате мультимейдийного сторителлинга.

Специально к выставке художник-иллюстратор Катерина Томилова создала авторские графические полотна, рассказывающие о месте энергетики в жизни человека. Их сюжеты в буквальном смысле оживали на глазах у зрителей с помощью технологии динамических световых проекций (3D mapping). Кроме того, в экспозицию вошли авторские интерактивная и светомузыкальная инсталляции и детализированный макет линии электропередачи (ЛЭП), заменяющий новогоднюю елку. Частью проекта стали уникальные хроники строительства энергетических объектов в регионе. Выставка работала с середины декабря до конца январских каникул 2020 года. Вход для всех гостей был свободный, и в результате познакомиться с энергетикой области через формат современного искусства пришли более 8000 человек. Видеоролик с подготовки и открытия выставки размещен по ссылке.

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится с 2015 года при поддержке министерства энергетики РФ. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. В 2020 году от Иркутской области подали на федеральный тур конкурса 16 заявок и вошли в пятёрку лидеров по количеству представленных работ. Всего в 2020 году в конкурсе приняли участие 586 проектов из 61 региона Российской Федерации.