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Проведены переговоры об открытии ковидного госпиталя в одном из корпусов Центральной медико-санитарной части №28 Федерального медико-биологического агентств России в Ангарске. В декабре там могут быть развёрнуты 100 коек, сообщили на оперативном штабе.

Также идёт работа по созданию телемедицинского центра. Он необходим для взаимодействия медиков Иркутской области, разработки тактики лечения пациентов. Уже определено и оснащено техникой помещение центра. В ближайшие дни будут определены списки операторов, которые будут вести консультации.

По данным на 16 ноября, в Иркутской области с диагнозом ковид госпитализировано 5038 человек. Всего же в регионе открыто 5354 койки для лечения таких больных.  На этой неделе начнут принимать пациентов ещё три медицинских учреждения, в них будет развернуто около 300 коек, в том числе в отделениях интенсивной терапии и реанимации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнесмены обратились к губернатору с просьбой не закрывать гостиницы и общепит в Приангарье
Правительство Приангарья планирует расширение коечного фонда
В Иркутской области бесплатные препараты больным коронавирусом начнут выдавать 19 ноября
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