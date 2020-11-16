Трампизм уходит в прошлое

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона подписали крупнейшее в мире региональное соглашение о свободной торговле. Агентство подчеркивает, что на участников сделки приходится почти треть населения планеты и мирового ВВП — 2,2 млрд человек и $26,2 трлн.

В их числе Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, а также 10 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в число которых входят, например, Сингапур, Вьетнам и Таиланд. Сделка подразумевает отмену тарифов как минимум на 92% товаров при торговле между странами-участницами. Соглашение также включает меры по упрощению таможенных процедур.

Дональд Трамп еще не покинул Белый дом, а трампизм — то есть неадекватный протекционизм — уходит в прошлое. Геополитический аспект заключается в том, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из другой сделки —Транстихоокеанского партнерства (ТПП) — ударило по способности США создавать противовес экономическому влиянию Китая в регионе. Большинство стран выбирает экономическую свободу. Вместе с тем, в 2019 году от участия в соглашении отказалась Индия. Нью-Дели опасается того, что китайские конкуренты индийских производителей утопят страну в дешевых товарах.

Ключевой момент — когда появится азиатский аналог евро, и насколько он будет похож на юань. И, конечно, будет ли в данном проекте участвовать Япония. С нашей точки зрения, это очень маловероятно. Суверенитет Японии от США ограничен. Глобализация идет своим ходом, невзирая на Трампа и COVID-19. Однозначно, очень хорошая новость для рынков. Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин предложил Западу отменить санкции и торговые барьеры, чтобы смягчить рецессию, вызванную пандемией COVID-19. Однако, это предложение не нашло понимания у партнеров России.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»