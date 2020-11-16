Бизнесмены обратились к губернатору с просьбой не закрывать гостиницы и общепит в Приангарье

Комитет по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности при торгово-промышленной палате (ТПП) Восточной Сибири направил обращение губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой не закрывать предприятия общепита, турбазы и гостиницы региона, сообщает ТПП в соцсети Facebook.

В обращении отмечается, что представители бизнеса поддерживают действующие на территории региона ограничения в части режима работы заведений с массовым пребыванием людей и даже допускают возможность еще большего их ужесточения, однако просят избежать полного закрытия организаций.

«Как показывает опыт весеннего локдауна, полный запрет на работу гостиниц, турбаз, кафе и ресторанов приведет к тому, что на выходные и праздники люди будут арендовать частные коттеджи, начнут работать нелегальные гостевые дома, в которых не ведется контроль учета гостей и их перемещения. Это спровоцирует работу «серого бизнеса» и, в то же время, не предотвратит распространение вируса», – отмечает ТПП.

По мнению организации, полное закрытие бизнеса приведет к нарушению многими предпринимателями условий льготного кредитования под 2%, согласно которым нельзя увольнять сотрудников, иначе кредит будет автоматически пересчитан под банковские проценты от 19 до 24.