Индекс промышленности РФ в октябре продолжил снижаться

По оценкам Институт проблем естественных монополий, индексы третий месяц подряд синхронно снижаются, причем впервые с начала пандемии наблюдается спад спроса в низкотехнологичном сегменте.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в октябре 2020 года изменились однонаправленно: индекс производства сократился к октябрю 2019 года на 4,9%, индекс спроса – на 6,8%. За январь–октябрь 2020 года падение показателей составило 4,6% и 5,8% соответственно. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Падение спроса на продукцию добывающих отраслей в октябре составило 6,0% (с начала года спад составил 7,1%), продолжив замедляться.

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 11,2% относительно октября 2019 года до 42,2 млн тонн (-8% до 429,1 млн тонн с начала года), экспорт – на 18,9% до 19,3 млн тонн (-12,5% до 195,3 млн тонн с начала года). Основным фактором остается сделка ОПЕК+, в рамках которой в октябре Россия выполнила взятые обязательства по сокращению добычи нефти на 84% (1,98 млн барр./сутки).

Объемы добычи угля продолжают снижаться одиннадцатый месяц подряд (с декабря 2019 года). Снижение добычи в октябре составило 11,5% до 35,2 млн тонн (-8,6% до 328,4 млн тонн с начала года). Экспорт, напротив, продолжил расти на фоне смягчения мер по предотвращению распространения коронавируса и значительного роста цен на газ в Европе: +3,2% до 17,2 млн тонн в октябре (-0,9% до 159 млн тонн за январь–октябрь).

Впервые с января 2020 года показатель добычи газа показал рост и в октябре 2020 составил 1,3%, 62,8 млрд м3 (-7,2% до 562,7 млрд м3 с начала года).

Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности впервые с мая 2019 года показал отрицательную динамику: -6% к октябрю-2019 (+6% с начала года).

В сегменте среднетехнологичных отраслей продолжается падение спроса, которое в октябре составило 6,7% (-6,8% за январь–октябрь). Спрос на химические и минеральные удобрения на внутреннем рынке продолжил расти (+11,6% за октябрь, +6,4% за 10 месяцев), поставки на внешние рынки при этом сократились (-1,0%, +0,3%). Внутренний спрос на черные металлы снизился на 6,8% (-15,0% за январь–октябрь 2020 года), экспортные поставки выросли на 1,9% (-2,6%). Спрос на цветные металлы в октябре 2020 года также продолжил расти со стороны внутреннего рынка (+8,6%, -1,7% с начала года), поставки на внешний рынок продолжили падение (-21,3%, -15,7%).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в октябре 2020 года значительно сократился – -26,5% к октябрю 2019 года (-20,8% за период январь – октябрь 2020 года).

«Как мы уже неоднократно отмечали, рост общепромышленных индексов невозможен без роста в добывающих отраслях, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Однако добыча и экспорт нефти ограничены условиями сделки ОПЕК+, а рост экспорт газа в ближайшее время маловероятен из-за теплой погоды, новых ограничений в Европе, а также высокого уровня наполнения европейских ПХГ. Потенциал роста экспорта сохраняется в угольной отрасли, однако он во многом зависит от реализации планов Китая по ограничению импорта угля из Австралии».