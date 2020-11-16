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Иркутская почта намерена увеличить обработку международных посылок до 4,3 млн штук в год

Управление федеральной почтовой связи Иркутской области намерено увеличить скорость обработки международных отправлений до 4,3 миллиона посылок путем модернизации действующей системы работы, сообщает пресс-служба регправительства.

Для бесперебойной обработки отправлений будут использоваться рекомендации, выстроенные с помощью модели прогнозирования и технологии работы с Big Data, что поможет распределить нагрузку на почтовую логистическую инфраструктуру и сократить сроки доставки.

Чтобы покупатели быстро получали свои заказы, запущены новые авиационные маршруты из Китая в Россию, количество рейсов из Чанша и Ханчжоу увеличено вдвое.

Также для оперативной обработки почты в сортировочном центре планируется расширить штат сотрудников на 20 человек и увеличить количество рейсов по маршруту Иркутск – Братск.

«Совместно с таможенными органами Почта России разработала план действий в случае пиковых нагрузок. Также компания обеспечила дополнительный транспорт на межрегиональных направлениях», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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