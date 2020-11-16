Иркутские предприниматели получили финансовую поддержку в размере 6,8 млн рублей

Конкурсная комиссия одобрила 26 заявок на общую сумму 6,8 млн рублей. Это предприниматели, осуществляющие производственную деятельность и оказывающие социально значимые услуги населению города. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина.

– Было принято решение сохранить финансовую поддержку бизнесу, несмотря на сложную экономическую обстановку. Помимо этого, впервые субсидию получили предприниматели в сфере общественного питания, туризма и зрелищно-развлекательной деятельности. В период пандемии коронавирусной инфекции эти отрасли наиболее пострадали. Такая поддержка в будущем позволит сохранить более 200 рабочих мест, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Кроме того, еще одной мерой поддержки в условиях пандемии стала отсрочка платежей за арендуемые муниципальные помещения. Бизнес, включенный в федеральный Перечень пострадавших отраслей экономики, освободили от уплаты арендной платы по договорам аренды имущества, в том числе земельных участков.

– В целом различными мерами имущественной поддержки воспользовались 47 субъектов малого бизнеса, подобные имущественные преференции обходятся городскому бюджету около 100 млн рублей. Но эти меры поддержки сейчас необходимы, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина.