Инфляция в Иркутской области в октябре 2020 года составила 0,6%

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в октябре по сравнению с сентябрем составил 0,6%, сообщает Иркутскстат.

В частности, инфляция на продукты составила 0,6%, на непродовольственные товары – 0,9%, алкогольные напитки – 0,1%.

Из продовольственных товаров в октябре значительно подорожали свежие помидоры – на 28%, свежие огурцы – на 9, на 8% стали больше стоить сахар, масло подсолнечное, геркулес.

Снизились же значительно цены на морковь – на 10%, картофель – на 9, на 7% подешевели яблоки, лимоны и чеснок.

В группе непродовольственных товаров наблюдалось значительное повышение цен на электрочайники и ювелирные изделия – на 8%. На 4-5% подорожали дрова, оконное стекло, кроссовки для взрослых, ноутбуки.

В октябре повысились цены отдельных видов медицинских услуг, например, на пребывание пациента в круглосуточном стационаре – на 3% – и на 2%консультативный осмотр у стоматолога.

В то же время снизилась процентная ставка за пользование потребительским кредитом, стоимость услуг пассажирского транспорта и в сфере туризма – менее чем на 1%.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в октябре составил 0,1%.