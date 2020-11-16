Более 600 млн рублей направят на удаление радиоактивных отходов из двух цехов АЭХГ

Госкорпорация атомной энергетики «Росатом» объявила очередной тендер на работы по выводу из эксплуатации двух производственных цехов Ангарского электролизного химического комбината (АЭХГ) в Ангарске Иркутской области, сообщает RosTender.info.

Речь идет о корпусах 2 и 4 (здания № 802 и № 804). Победителю предстоит выполнить мероприятия по обращению с отходами, загрязненными радиоактивными веществами, в том числе, содержащими ядерные материалы. Максимальная цена госконтракта установлена на уровне 630,9 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 2 декабря, 4 декабря подведут итоги закупки. Согласно условиям контракта, завершить работы предстоит до декабря 2022 года.

Известно, что весной этого года АЭХГ выиграло тендер на выполнение работ в рамках комплексного мероприятия «Вывод из эксплуатации корпуса 2 (здание № 802) и корпуса 4 (здание № 804) акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Мероприятие входит в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года (ФЦП ЯРБ-2)». Сумма контракта составила более 970 млн рублей.

Здания 802 и 804 входили в число первых производственных цехов АЭХК, они связаны со старой диффузионной технологией обогащения урана, которую комбинат использовал в начале атомного проекта, сообщает Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ». Диффузионные машины - предшественницы современных газовых центрифуг, которые применяются на комбинате в настоящее время. Диффузионное производство было окончательно остановлено в 1990-е годы. Вывод из эксплуатации здания 804 ведется с 2016 года и в настоящее время находится на завершающей стадии. В конце 2019 года специалисты АЭХК уже завершили работы в рамках государственного контракта по жидкостной дезактивации технологического оборудования, демонтированного из здания № 804.

Согласно информации Департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ», в рамках исполнения проекта специалистам комбината предстоит создать инфраструктуру, необходимую для вывода объекта из эксплуатации, демонтировать оборудование, разобрать конструкции здания, организовать передачу радиоактивных отходов национальному оператору, организовать работу по обращению с нерадиоактивными отходами. Полностью завершить все работы, связанные со зданием №802, планируется в 2025 году.

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству гексафторида природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций.