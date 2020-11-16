Зелёный день от Cбера - для корпоративных клиентов

С 11 по 17 ноября предприятия, организации, бизнес-структуры Иркутской области - корпоративные клиенты Сбербанка могут стать участниками акции «Зеленый день - самый выгодный день в году» и воспользоваться уникальными скидками и предложениями банка. Одним из таких предложений Сбера для регионального бизнеса в Зеленый день стала cкидкa 50% нa вce пaкeты ycлyг пo pacчeтнo-кaccoвoмy oбcлyживaнию для нoвых кopпopaтивных клиeнтoв и специальные условия по оформлению бизнес-карт Mastercard с кэш-бэком в 10%.

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка: «Бизнес-карты – и дебетовые, и кредитные, в настоящее время очень популярны у наших корпоративных клиентов. Они позволяют организациям и индивидуальным предприятиям не только оплачивать любые корпоративные расходы, вести их плановый учет, но и в течении 50 дней пользоваться беспроцентным кредитным лимитом. Сбер в честь своего Дня рождения решил усилить эти возможности - тем, кто впервые будет оформлять бизнес-карту, дополнительно подключается 10 % кэшбэк. Такой бонус всегда приятен и может дать ощутимую экономию средств, ведь бизнес-картами организации закрывают немалые статьи расходов - это и закупка материалов, и приобретение ГСМ, канцелярии. Частичный возврат таких затрат для любого предприятия будет ощутимым».

Свои предложения бизнес-клиентам в Зеленые дни приготовили также компании и сервисы экосистемы Сбера. Так, СберКорус в дни проведения акции предоставляет корпоративным клиентам возможность создания электронной подписи на специальных условиях, а сервис СберУслуги - страховку в подарок на защиту профессиональной ответственности сроком на 2 месяца. Специальные предложения разработаны СберЗдоровье, СберМобайл, СберЛизинг ,«Работа.ру»,2ГИС,СберЛогистика и др.

Подробности акции «Зеленый день - самый выгодный день в году» для корпоративных клиентов Сбера и все акционные предложения — на сайте www.sber.ru/179/.