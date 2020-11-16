299 педагогов иркутских школ болеют коронавирусом

По оперативным данным школ Иркутска, на 16 ноября 299 сотрудников школ находятся на больничном с диагнозом Covid-19. С сентября подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 423 учащихся в 310 классах, что составляет 0,5% от общего числа обучающихся, сообщает пресс-служба мэрии.

В данный момент во всех образовательных учреждениях города выстраивается система дистанционного обучения.

– Существует ряд проблем, которые не позволяют дистанционной форме обучения полноценно заменить очную. Так, во многих семьях, где несколько школьников, нет необходимого количества компьютеров, существуют проблемы со связью. Кроме того, крайне сложно организовать образовательный процесс дистанционно в младших классах, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников. – При этом, мы прислушиваемся к медицинскому сообществу, и на сегодня самым верным вариантом было продление дистанционного обучения.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидситуации дистанционное обучение в школах Иркутска продлили до 20 ноября. Цель инициативы – снижение загрузки на медицинские учреждения города, где лечат больных коронавирусом людей.