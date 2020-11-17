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Лекарства от коронавируса в аптеках Приангарья будут отпускать при наличии положительного теста

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Иркутской области удалось приобрести крупную партию лекарственных препаратов, об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, ситуация с лекарственными препаратами. по-прежнему непростая, производители медикаментов и поставщики не справляются с таким объемом заказов, в сложном положении сейчас большинство регионов страны.

– С сегодняшнего дня и до 19 ноября в регион доставим почти 5 тысяч упаковок Левофлоксацина, более 60 тысяч упаковок Парацетамола, почти 60 тысяч упаковок Арбидола. Больше половины полученного Арбидола поступит в аптечную сеть «Фармэконом», остальное распределим по муниципальным аптекам Приангарья, – сообщил глава региона.

Левофлоксацин и Парацетамол также поступят в муниципальные аптеки, часть этих препаратов предназначена для амбулаторных больных.

– Их начнем обеспечивать медикаментами с 19 ноября. Лекарства будут отпускать строго по рецептам при наличии положительного теста на коронавирус, – подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Цены на маски в аптеках Иркутска должны снизиться до 5-7 рублей
Лекарства от коронавируса в аптеках Приангарья будут отпускать при наличии положительного теста
Роспотребнадзор предписал проводить анализ теста на коронавирус не дольше двух суток
Все материалы сюжета

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