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Онищенко назвал три способа повысить сопротивляемость организма коронавирусу

Рост заболеваемости COVID-19 в России будет продолжаться еще некоторое время, сообщил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам повысить сопротивляемость организма поможет хорошее питание, достаточный уровень витамина D и физическая активность, сообщает Лента.ру со ссылкой на радио Sputnik.

В настоящее время ситуация осложняется тем, что начинается похолодание. Специалист призвал россиян одеваться по сезону. Он напомнил, что в группе риска находятся пожилые люди и те, кто страдает от онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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