Ремонт ведущих к школам и садам дорог обошелся Приангарью почти в миллиард рублей

28 дорог, ведущих к школам и другим образовательным учреждениям, отремонтировали в Иркутской области, на эти цели было потрачено 949,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Ремонт провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Шелехове. Общая протяженность восстановленных участков составляет 31,5 километра.

Самая большая отремонтированная дорога улице Вампилова в Иркутске, она ведёт к школе № 35. Там в нормативное состояние привели 2,3 километра пути. Кроме того, отремонтирована улица Желябова, где располагается Дом детского и юношеского творчества, и участки улиц Сибирских Партизан, Четвертой Железнодорожной, Красноказачьей, Ядринцева, Депутатской, Безбокова, Сурнова.

В Усолье-Сибирском восстановлено девять участков. Они ведут к пяти школам, семи детским садам, гимназии № 1 и к дому детского творчества. Там заменен асфальт, обустроены остановки, пандусы, съезды.

В Ангарске отремонтировали семь участков на улицах Оречкина, Енисейской, 50 лет ВЛКСМ, Иркутской, Мира, Восточной и Блудова. По ним можно попасть в детский сад № 90, три школы, детскую школу искусств, колледж экономики, сервиса и туризма, профессиональный лицей, а в сад, который строят в 22 микрорайоне.

Подходят к завершению работы в Шелехове. Там в нормативное состояние приводят участки дорог, ведущие к пяти дошкольным учреждениям, гимназии, лицею № 3, детскому дому и клубу «Юность». На улице Ленина заменили дорожное полотно, отремонтировали тротуар, нанесли разметки, установили дорожные знаки и металлические пешеходные ограждения, искусственные дорожные неровности, сделали освещение. В перечень работ на улице Энергетиков включены замена покрытия, бордюрного камня, установка ограждения, светофоров, дорожных знаков и искусственных неровностей, работы по укреплению подпорной стенки, ремонт тротуаров. Кроме того, у детских садов «Золотой ключик» и «Ручеёк» появятся стоянки для автомобилей.