Улицы Киренска посыпали песком с костями погибших в Гражданскую войну людей

Дорогу в городе Киренске Иркутской области посыпали песком с останками людей, которые погибли в Гражданскую войну, сообщает РБК со ссылкой на местную администрацию.

«По предварительным данным, для отсыпки дороги лесозаготовительным предприятием был взят грунт по улице Якутской по просьбе администрации Киренского района. По неофициальной информации, это фрагменты старых захоронений времен Гражданской войны», – цитирует агентство слова собеседника из местной мэрии.

По факту инцидента Киренский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области проводит проверку. В сообщении уточняется, что работы проводило ООО «Киренга-лес».