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Сколько дней заразен человек при коронавирусе

Вопрос, какой период заболевший коронавирусом человек остается заразным, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал «достаточно сложным для ответа».

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«Положительный результат ПЦР и выделение вируса не равны, и, например, обнаружение РНК вируса на объектах окружающей среды не означает, что можно через этот предмет заразиться. ВОЗ говорит, что человек с легкой формой заболевания может быть заразен около 10 дней, со среднетяжелой и тяжелой – около 20 дней», рассказал эпидемиолог “Коммерсантъ”.

По его словам, у людей с иммунодефицитными состояниями ПЦР-тест может быть положительным в течение 105 дней, «но это не значит, что такой человек заразен».

«Очень важно количественное определение частиц вируса, а сейчас установлена и "заразительная доза" – она должна быть не менее 1–1,5 тыс. вирусных частиц, – отметил ученый. – Поэтому если показатель ниже порога, то пациент для окружающих не опасен».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Сколько дней заразен человек при коронавирусе
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