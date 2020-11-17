Сколько дней заразен человек при коронавирусе

Вопрос, какой период заболевший коронавирусом человек остается заразным, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал «достаточно сложным для ответа».

«Положительный результат ПЦР и выделение вируса не равны, и, например, обнаружение РНК вируса на объектах окружающей среды не означает, что можно через этот предмет заразиться. ВОЗ говорит, что человек с легкой формой заболевания может быть заразен около 10 дней, со среднетяжелой и тяжелой – около 20 дней», рассказал эпидемиолог “Коммерсантъ”.

По его словам, у людей с иммунодефицитными состояниями ПЦР-тест может быть положительным в течение 105 дней, «но это не значит, что такой человек заразен».

«Очень важно количественное определение частиц вируса, а сейчас установлена и "заразительная доза" – она должна быть не менее 1–1,5 тыс. вирусных частиц, – отметил ученый. – Поэтому если показатель ниже порога, то пациент для окружающих не опасен».