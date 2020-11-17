Иркутскую область назвали одним из перспективных регионов России для добычи нефти

Доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, советник министра ресурсов РФ Владимир Полеванов назвал Иркутскую область одним из перспективных регионов России для добычи нефти, сообщает «Экономика сегодня».

Помимо Приангарья, Полеванов отметил Томскую и Тюменскую области, а также Якутия, как регионы, подходящие для развития нефтяной отрасли.

По словам ученого, запасов нефти, которые есть в недрах российской земли, достаточно.

«Хватит надолго, на ближайшие десятки лет. Есть месторождение в Татарстане, где запасы составляют 700 миллионов тонн нефти. Всего страной отработано 2 миллиарда тонн газа и черного золота. Трудностей здесь нет. Но есть основная проблема, которая заключается в том, что эти ресурсы вытесняются с мирового производства», – заключил эксперт.